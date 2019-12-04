‘Zindan gibi yolda önümüzü göremiyoruz’

Aydın'ın Efeler ilçesinde Devlet Su İşleri Kavşağı ile İncirliova ilçesi arasındaki karayolunun yeterli aydınlatılmaması, sürücülerin görüş açısını olumsuz etkiliyor. Yaklaşık 10 kilometrelik yol boyunca aydınlatma direği bulunmuyor. Belirli noktalara aydınlatma direğini konularak yolun geceleri aydınlatılmasını talep eden sürücüler, "Efeler'deki DSİ Kavşağı'nı geçtikten bir süre sonra başlayan ve İncirliova ilçesine kadar olan bölümde ne yazık ki aydınlatma direği bulunmuyor. Kapkaranlık yolda seyretmek zorunda kalıyoruz. Aydınlatma olmaması yüzünden burnumuzun ucunu zor görüyoruz. Binlerce aracın geçtiği bu yol ile ilgili gerekli önlem alınmalı. Yol, yeterli bir şekilde aydınlatılmalı. Yolun aydınlatılması hem sürücüler hem de yayalar için büyük önem arz ediyor" diyerek yetkilileri göreve davet etti.

TOLGA TEKİN