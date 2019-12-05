Karayolundaki çukurlar tehlike saçıyor

Aydın'ın Çine ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki köprüde bulunan çukurlar sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kalabak Çayı üzerinde bulunan ana köprü üzerinde bulunan çukurlar tehlike saçıyor.

KAZAYA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Minibüs şoförü Aydın Bilgiç, çukurların sürücülere özellikle motosiklet sürücülerine karşı tehlike oluşturduğunu belirterek, "Köprü üzerinde büyüklü küçüklü bir çok çukur oluşmuş durumda. Bu çukurlar günde binlerce aracın kullandığı bu yolda kazalara davetiye çıkartıyor. İlçemizde motosiklet kullanan sayısı çok fazla. Çift teker ulaşım aracı motosikletler için çukurlar çok tehlikeli ve her an kazaya sebep olabilir" diye konuştu.

TOLGA TEKİN