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Meteoroloji'den ’a buzlanma uyarısı

Meteoroloji'den Aydın’a buzlanma uyarısı

05.12.2019, 12:56

’nin iç kesimlerinde beklenen buzlanma ve don olayının, önümüzdeki 2 gün boyunca ’da da etkili olacağı belirtildi. Beklenen don ve buzlanma nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Ege Bölgesi'nde yer alan İzmir, Aydın ve Balıkesir illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Manisa'nın geneli önümüzdeki 2 gün boyunca 06-07 Aralık 2019 Cuma ve Cumartesi günleri buzlanma ve don olayı bekleniyor. Beklenen don ve buzlanma nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

IHA

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