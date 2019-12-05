Mustafa’nın kitaplık sevinci

Aydın'da 'serabral palsi' hastalığı nedeniyle elleri ve ayaklarını kullanamadığı için burnuyla kitap yazan ve haftada üç kitap okuyan Mustafa Erol'a AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, kitaplık hediye etti. Hayata bağlılığı ve azmiyle parmak ısırtan engelli Mustafa Erol, burnuyla şimdiye kadar üç kitap yazarken iki üniversite bitirip yüksek lisans tezini de tamamladı. Doktora yapmak için sınava giren Mustafa, okuma alışkanlığıyla da örnek oluyor. Haftada üç kitap bitiren Mustafa, odasında kitaplığı olmadığı için okuduğu kitapları dolabında saklıyordu. Mustafa'ya verdiği sözü tutan Gülaştı, engelli genci evinde ziyaret etti. Gülaştı, Mustafa'nın babası Emin Erol ile birlikte dolapta istiflenmiş kitapları çıkartıp elleriyle kitaplığa yerleştirdi. Kitaplık hediyesiyle büyük mutluluk yaşayan engelli Mustafa, teşekkür ettikten sonra Gülaştı'dan bir istek de daha bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sevdiğini ve kendisiyle bir araya gelmek isteğini söyleyen Mustafa'ya söz veren Gülaştı, Erdoğan'ın ilk Aydın ziyaretinde Mustafa'nın hayalini gerçekleştirmek için çaba harcayacağını söyledi.

KAZIM YÖRÜKCE