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Vatandaş yürümekte zorluk çekiyor

Vatandaş yürümekte zorluk çekiyor
Giriş Tarihi: 5.12.2019

Aydın'ın ilçesi Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi'ndeki bozuk ve bakımsız yollar, vatandaşların tepkisini çekiyor. Asfaltın zamanla yok olduğu ve büyük taşların bulunduğu yolda vatandaşlar yürümekte güçlük çekiyor. Kuşadası ilçesinin Güzelçamlı Mahallesi Baldere Sokak'taki yol, bozuk ve bakımsız görüntüsüyle dikkat çekiyor. Bozuk ve bakımsızlıktan dolayı asfaltın zamanla yok olduğu yolda çok sayıda irili-ufaklı taşlar bulunuyor. Yetkilileri göreve davet eden mahalle halkı, yolun kısa zamanda yapılmasını talep etti.

"BU YOLLAR YAKIŞMIYOR"
Yolun yapılması için dilekçe vermelerine rağmen bölgede herhangi bir çalışmanın yapıldığını iddia eden vatandaşlar, "Turizm merkezi olan Kuşadası'na bu yollar yakışmıyor. Mahalle halkı olarak yolun mevcut halinden dolayı mağduruz. Yetkilileri göreve davet ediyoruz. Yollarımızı düzeltsinler" dedi.

MEHMET KAVAS

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