En güzel kahvaltı tabağı için yarıştılar

Aydın'daki Efeler Ortaokulu öğrencileri "Ben kahvaltımı okulumla yapıyorum" projesi kapsamında düzenlenen yarışmada hünerlerini sergiledi. Okulun 7. sınıf öğrencileri, en iyi kahvaltı tabağını hazırlamak için kıyasıya yarıştı. Efeler Ortaokulu Müdürü Fuat Dündar'ın öncülüğünü yaptığı ve İngilizce öğretmeni Hatice Dede'nin koordinatörlüğünde 14 öğrencinin katıldığı yarışmada, Naz Sevinç'in tabağı birinci seçildi. Mehmet Can Uçar yarışmanın ikincisi olurken, Aysel Özcan da üçüncü sırada yer aldı.

MEHMET KAVAS