Hayvan hırsızı bu kez yakalandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde hayvan hırsızlığı suçundan bir süredir aranan Hüseyin Durmaz, jandarmanın trafik uygulamasında yakayı ele verdi. Gıyabında tutuklama kararı bulunan Durmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Aydın-Denizli Karayolu üzeri Çiftlikköy mahallesinde meydana geldi. Trafik ve asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. İçerisinde bulunan Hüseyin Durmaz'ın yapılan kimlik sorgusunda, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan Nazilli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce, küçük ve büyükbaş hayvan ve açıkta bırakılan eşya hırsızlığından Karacasu İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Durmaz, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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