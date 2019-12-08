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Köşger, Menderes’in aracıyla şehir turu attı

Köşger, Menderes’in aracıyla şehir turu attı
Giriş Tarihi: 8.12.2019

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in klasik makam aracı, 1960 askeri darbesinden 59 yıl sonra Aydın sokaklarında yeniden görüldü. Gazi Üniversitesi'nin bağışlamasının ardından Aydın'a getirilen makam aracının direksiyonuna geçen Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Valilik binasından Vali Konağı'na kadar aracı kullandı. Aydın sokaklarında Vali Köşger'i merhum Menderes'in klasik makam aracıyla tur atarken görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vali Köşger, 1958 model 'Buick Roadmaster' marka aracın 1960 ihtilalinden sonra ilk kez Aydın'a geldiğini söyledi. Aracın Koçarlı'daki Adnan Menderes Müzesi'nde sergileneceğini belirten Köşger, otomobilin müzeye bağışlanmasında katkısı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

KAZIM YÖRÜKCE

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