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'nda 33 düzensiz yakalandı

Aydın Kuşadası'nda 33 düzensiz göçmen yakalandı

09.12.2019, 15:40

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 33 düzensiz yakalandı. Çoğunluğu Suriyeli olan göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresine gönderildi.

Kuşadası açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

Durdurulan lastik bottaki 33 düzensiz göçmen, kıyıya getirildi.

Çoğunluğu Suriyeli olan göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresine gönderildi.

AA

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