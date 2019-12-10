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'da çıkan mahalleyi sokağa döktü

Aydın'da çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü

10.12.2019, 09:18

’da gece bir apartmanda çıkan korku ve paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle apartmanda yaşayanlar tahliye edilirken, yanan dairede oturanların elektrik ve sularının kesik olduğu öğrenildi.

saat 23:00 sıralarında Efeler İlçe merkezi Orta Mahalle Selanik Caddesi üzerinde bulunan 7 numaralı apartmanın 4. Katında meydana geldi.

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