Aydın’da gece bir apartmanda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle apartmanda yaşayanlar tahliye edilirken, yanan dairede oturanların elektrik ve sularının kesik olduğu öğrenildi.
Yangın saat 23:00 sıralarında Efeler İlçe merkezi Orta Mahalle Selanik Caddesi üzerinde bulunan 7 numaralı apartmanın 4. Katında meydana geldi.
Aydın'da çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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