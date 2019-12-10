Aydın'da çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü

Aydın’da gece bir apartmanda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle apartmanda yaşayanlar tahliye edilirken, yanan dairede oturanların elektrik ve sularının kesik olduğu öğrenildi.

Yangın saat 23:00 sıralarında Efeler İlçe merkezi Orta Mahalle Selanik Caddesi üzerinde bulunan 7 numaralı apartmanın 4. Katında meydana geldi.