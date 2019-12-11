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Aydın'da 67 düzensiz yakalandı

Aydın'da 67 düzensiz göçmen yakalandı

11.12.2019, 13:07

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 67 düzensiz yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Didim ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

Durdurulan lastik bottaki, aralarında çocukların da bulunduğu 54'ü Suriye, 3'ü Filistin ve 2'si Tanzanya uyruklu 59 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkartıldı.

Öte yandan Tekağaç Burnu açıklarında da lastik botta 6'sı Somali, 2'si Suriye uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA
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