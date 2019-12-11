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'da devrilen motosikletteki baba öldü, oğlu yaralandı

Aydın'da devrilen motosikletteki baba öldü, oğlu yaralandı

11.12.2019, 13:59

'ın Sultanhisar ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu baba yaşamını yitirdi, oğlu yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Nihat Akkoca'nın (51) kullandığı 09 ACL 890 plakalı motosiklet, Aydın-Denizli kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile arkasındaki oğlu Harun Akkoca (26) Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA
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