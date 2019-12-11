Aydın'da devrilen motosikletteki baba öldü, oğlu yaralandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu baba Nihat Akkoca yaşamını yitirdi, oğlu Harun Akkoca yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Nihat Akkoca'nın (51) kullandığı 09 ACL 890 plakalı motosiklet, Aydın-Denizli kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile arkasındaki oğlu Harun Akkoca (26) Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.AA
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