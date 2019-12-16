Aydın'da 42 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Menderes açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

Durdurulan lastik bottaki 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alındı. Kıyıya getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA