Aydın'da dehşet! Nazilli'de eşi eve dönmeyen kişi intihar etti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Ağrı'ya giden eşinin 2 aydır eve dönmemesi üzerine iddiaya göre bunalıma giren 2 çocuk babası İsmail T. (38), tabanca ile kendini vurarak intihar etti.

Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Altıntaş Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. 'Aydın'da eşi 2 aydır eve dönmeyen kişi intihar etti'