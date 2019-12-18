Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Ağrı'ya giden eşinin 2 aydır eve dönmemesi üzerine iddiaya göre bunalıma giren 2 çocuk babası İsmail T. (38), tabanca ile kendini vurarak intihar etti.
Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Altıntaş Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi.
Aydın'da dehşet! Nazilli'de eşi eve dönmeyen kişi intihar etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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