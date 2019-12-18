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'da dehşet! 'de eşi eve dönmeyen kişi etti

Aydın'da dehşet! Nazilli'de eşi eve dönmeyen kişi intihar etti

18.12.2019, 09:41 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019,10:05

'ın ilçesinde, Ağrı'ya giden eşinin 2 aydır eve dönmemesi üzerine iddiaya göre bunalıma giren 2 çocuk babası İsmail T. (38), tabanca ile kendini vurarak etti.

Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Altıntaş Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi.

'Aydın'da eşi 2 aydır eve dönmeyen kişi intihar etti'

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