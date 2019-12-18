Aydın'ın ilçesi Efeler'de yaşayan vatandaşlar, resim, dans, spor ve el sanatları kurslarıyla stres atıyor. Kursları istek ve talebe göre açtıklarını ifade eden Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, "Kayıtlarımızı alıp Halk Eğitim Merkezi ile iletişime geçtik. Halkımızın istekleri ve talepleri doğrultusunda kurslar açmaya gayret ediyoruz" dedi.
MEHMET KAVAS
MEHMET KAVAS
Efeler’de kadınlardan sanat kurslarına ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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