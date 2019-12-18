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Efeler’de kadınlardan sanat kurslarına ilgi

Giriş Tarihi: 18.12.2019
Aydın'ın ilçesi Efeler'de yaşayan vatandaşlar, resim, dans, spor ve el sanatları kurslarıyla stres atıyor. Kursları istek ve talebe göre açtıklarını ifade eden Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, "Kayıtlarımızı alıp Halk Eğitim Merkezi ile iletişime geçtik. Halkımızın istekleri ve talepleri doğrultusunda kurslar açmaya gayret ediyoruz" dedi.

MEHMET KAVAS
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