Kusadası’nda feci kaza

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün aşırı hızla girdiği virajda kontrolden çıkan lüks otomobil, taklalar attıktan sonra yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan 3 kişiyi aracın tavanını keserek çıkardı. Aracın arka koltuğundan çıkartılan Serhat Ellezer (21) ile kimliği henüz belirlenemeyen kadın olay yerinde yaşamlarını kaybederken, sürücü Ali Yormaz Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



■ İBRAHİM UZUN