Uyuşturucu bağımlısı gaspçı tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde polis, yağma şüphelisi zanlıyı uyuşturucu madde ile yakaladı. İlçede meydana gelen bir gasp olayının ardından evinde kıskıvrak yakalanan M.G'nin odasında 1 adet tabanca, 4 adet fişek ve 6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN