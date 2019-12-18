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bağımlısı gaspçı tutuklandı

Uyuşturucu bağımlısı gaspçı tutuklandı
Giriş Tarihi: 18.12.2019
Aydın'ın Didim ilçesinde polis, yağma şüphelisi zanlıyı uyuşturucu madde ile yakaladı. İlçede meydana gelen bir gasp olayının ardından evinde kıskıvrak yakalanan M.G'nin odasında 1 adet tabanca, 4 adet fişek ve 6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN
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