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-Denizli karayolunda acı son! Oğluyla aynı kaderi paylaştı

Aydın-Denizli karayolunda acı son! Oğluyla aynı kaderi paylaştı

19.12.2019, 17:01

-Denizli karayolu Karacasu yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Bekir Ögel'in 7 yıl önce oğlunu da aynı şekilde motosiklet kazasında kaybettiği öğrenildi.

saat 14.00 sıralarında -Denizli karayolu Karacasu yol ayrımında meydana geldi.

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