Aydın-Denizli karayolu Karacasu yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Bekir Ögel'in 7 yıl önce oğlunu da aynı şekilde motosiklet kazasında kaybettiği öğrenildi.
19.12.2019, 17:01
Aydın-Denizli karayolu Karacasu yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Bekir Ögel'in 7 yıl önce oğlunu da aynı şekilde motosiklet kazasında kaybettiği öğrenildi.
Aydın-Denizli karayolunda acı son! Oğluyla aynı kaderi paylaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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