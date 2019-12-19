Barakada yaşayan aileye ‘Kaplan’ sözü

Aydın Koçarlı'da 9 yıl önce oğulları Okan Biçen hakkında bir trafik kazasında ölüme sebebiyet vermekten açılan dava nedeniyle tüm servetlerini kaybeden Şühret ve Necla Biçen çifti, Atatürk Mahallesi'nde baraka evde yıllardır yaşam mücadelesi veriyor. İhtiyaç sahibi aileye, Koçarlı Belediye Başkanı AK Partili Nedim Kaplan yardım eli uzattı. Atatürk Mahallesi Muhtarı Ali Zaynık ile birlikte aileyi evinde ziyaret eden Kaplan, aileye ilçeye yapılacak TOKİ konutlarından bir ev verileceğini müjdesini verdi. Ev sözüyle yüzü gülen aile, desteği için Kaplan'a teşekkür etti. Başkan Kaplan, "Eviniz yapılıncaya kadar size Koçarlı'da ev kiralayacağım. Masraflarını ben karşılayacağım. Yengeyi de Ocak ayında hizmete açacağımız aşevinde işe alacağım. İnşallah yıl başına kadar yeni evinizde olacaksınız. Ben de size çay içmeye geleceğim" dedi.



■ KAZIM YÖRÜKCE