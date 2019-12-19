Mutsuzluk bu mu?

Aydın’da 20 Mayıs’ta karısı Nergis Yavaş’ı öldüren Hüsamettin Yavaş, tahrik indirimi alabilmek için ‘beni aldattı, o yüzden mutsuzduk’ dedi. Cinayetten 5 ay önce çiftin birlikte eğlenirken çekilen fotoğraflarını sanığa gösteren mahkeme başkanı "Bu mu mutsuzluğunuz" diye sordu

Aydın'da 29 yıllık eşi Nergis Yavaş'ı öldürdüğü için yargılanan Hüsamettin Yavaş'ın "Beni aldattığı için 6 aydır aramızda karı-koca ilişkisi yoktu" yalanını cinayetten 5 ay önce eşiyle birlikte eğlenirken çekildiği fotoğraflar ortaya çıkardı. Mahkeme başkanının, ellerinde kadehlerle gülerek poz verdikleri fotoğrafları kendisine gösterip 'bu mu mutsuzluğunuz' sorusunu yönelttiği Hüsamettin Yavaş, fotoğrafları görünce sessiz kaldı.



'ŞÜPHELERİM VARDI'

Çine'ye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde 20 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Hüsamettin Yavaş, eşi Nergis Yavaş'ı 17 yerinden bıçaklayarak öldürmüş, daha sonra da teslim olmuştu. Hüsameddin Yavaş hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında sanık Yavaş, savunmasında "Eşimin beni aldattığı yönünde bir takım şüphelerim vardı. Zaten eşimle aramızda 6 aydır karı koca ilişkisi kalmamıştı" dedi. Davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Hüsameddin Yavaş, taraf avukatları ve sanık ile maktul Nergiz Yavaş'ın yakınları katıldı. Mahkeme başkanı, sanığın, eşinin kendisini aldattığını iddia ettiği Halil Ç. ile olan telefon görüşmeleri raporlarının geldiğini ve maktul ile Halil Ç. arasında birçok telefon görüşmesinin olduğunu belirtti. Sanığın önceki duruşmada "Eşimle aramızda karı-koca ilişkisi kalmamıştı" yönündeki sözlerini hatırlatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı, sanık ile eşinin çekildiği fotoğrafları delil olarak sundu.





ESKİ TARİHLİ İDDİASI

Mahkeme başkanının, fotoğrafları kendisine gösterip 'bu mu mutsuzluğunuz' sorusunu yönelttiği Hüsamettin Yavaş, sessiz kaldı. Yavaş'ın eski tarihli olduğunu iddia ettiği fotoğrafların cinayetten 5 ay önce 11 Ocak'ta çekildiği ortaya çıktı.



'BÖYLE BABA OLMAZ OLSUN'

Babasının en ağır cezası almasını isteyen oğlu Uğur Yavaş Yeni Asır'a konuştu. Annesinin öldüğünü dile getiren Yavaş, "Babam kıskançlığı yüzünden annemi öldürdü. Cinayetten sonra benim uyuduğum odanın kapısına tekme atıp 'Anneni öldürdüm' dedi ve ardından kaçtı. Annem ölünce ben yalnız kaldım. Psikolojim bozuldu. Evimizin içi hala kan kokuyor. Böyle bir baba olmaz olsun" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKÇE /ÖZEL HABER