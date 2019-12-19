Ölüm şişeleri yine raflarda

Vatandaşların ölümüne neden olan sahte içki kabusu yılbaşına sayılı günler kala yine artış gösterdi. Aydın'da son 1 ay içerisinde Aydın Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma'nın yaptığı baskınlarda yaklaşık şişelenmeye hazır 30 ton sahte içki ele geçirilirken, insanları zehirlemek isteyen 62 kişi de gözaltına alındı. Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin artacağını söyleyerek zehir satıcılarına da gözdağı verirken Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Demirci ise, "Sahte içki içerseniz ölürsünüz" diyerek vatandaşları uyardı.



■ İHSAN KARATAŞ