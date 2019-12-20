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İşyerleri küle döndü

Giriş Tarihi: 20.12.2019
AYDIN'IN Efeler ilçesinde ahşap palet deposunda çıkan yangında işyeri ile birlikte içeride bulunan bir kamyon alevlere teslim oldu. İki saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın nedeniyle işletmede büyük çaplı maddi hasar oluşurken kamyon kullanılamaz hale geldi.

İZMİR'İN Menderes ilçesinde ise İstasyon Caddesi üzerindeki, masa ve sandalye üretimi yapılan mobilya fabrikasında yangın çıktı. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. İşyerinde 5 milyon TL'lik hasar meydana geldiği öğrenildi.
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