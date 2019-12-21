Çürümeye terk edilen milli servet kurtarılıyor

Aydın’da çürümeye terk edilen yüzme havuzunun kaderi Yeni Asır sayesinde değişti. Vali Köşger havuzların tenis kortuyla birlikte yeniden kullanıma açılması için proje hazırlandığı müjdesini verdi

Efeler ilçesinin Zafer Mahallesi'nde 1950'li yıllarda yapılan, uzun süre kullanıldıktan sonra 10 yılı aşkın süredir atıl vaziyette olan yüzme havuzlarının son hali görenleri üzdü. Yeni Asır'a açıklamada bulunan Zafer mahalle muhtarı Mustafa Saraç, geçmişte ulusal müsabakalara ev sahipliği yapan havuzların içler acısı halde olduğunu, çürüyen milli servetin spora yeniden kazandırılması gerektiğini söyledi. Yeni Asır'ın haber sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aydın Valiliği ile işbirliği yaparak havuzların spora yeniden kazandırılması için bir proje başlattı.



SPORA KATKI VERECEK

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, projeyle ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'ndan bilgi aldı. Vali Köşger, milli servetin çürümesine göz yummayacaklarını belirterek, "Pınarbaşı Mesire Alanında bulunan Yüzme Havuzu Tesisleri uzun zamandır maalesef atıl durumda. Burayı Aydın'a kazandıracağız. Bakanlığın desteğiyle bir proje başlattık. Yüzme havuzlarını modernize ederek etrafındaki alanlara tenis kordu yapacağız. Bu havuzlar yeniden Türk sporuna hizmet verecek" açıklamasını yaptı.



KAZIM YÖRÜKCE