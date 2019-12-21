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Karbonfiberli klarnete dünyadan yoğun ilgi

Karbonfiberli klarnete dünyadan yoğun ilgi
Giriş Tarihi: 21.12.2019
İzmir'de yaşayan Aydan Akıneri, sol klarnet üretimine başladığı 2005 yılından bu yana yabancı klarnetçilerin de enstrümanlarını yapmaya başladı. Dünyanın ilk karbonfiberli klarnet üreticisi olan Akıneri, son ürettiği dört klarnetten üçünü Yeni Zelanda, Katar ve Avusturya'ya gönderirken, şimşir ağacından ürettiği klarneti ise Almanya'ya göndermeye hazırlanıyor. Akıneri, "Aynı zamanda flüt, saksafon, trombon, obua, tuba gibi bütün nefesli sazların bakım ve onarımını yapıyoruz" diye konuştu.
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