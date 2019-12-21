Kuyucak taşkın yaşamayacak

Aydın'da Kuyucak Belediye Başkanı AK Partili Metin Ertürk, ilçede dere ıslahı çalışmalarıyla taşkınların önüne geçildiğini söyledi. 2014'te göreve geldikten sonra ilçede yatırım atağına geçen Ertürk, işe tehlike arz eden ve çevresi çöplüğe dönüşen dere yataklarından başladı. Devlet Su İşleri işbirliğinde ilçe merkezinden geçen iki derenin ıslah çalışmaları tamamlandı. Peyzaj düzenlemeleri de gerçekleştirilen dere yataklarında taşkın tehlikesi ortadan kaldırıldı. ZARARLAR GİDERİLDİ Başkan Ertürk, "Kurtuluş Mahallemizdeki Karanlık Deresi'nde sel felaketleri yaşamıştıık. Vatandaşlarımız maddi zarar gördü ve bu zararlar hükümetimiz ve ilgili bakanlık tarafından giderildi" dedi.



■ KAZIM YÖRÜKCE