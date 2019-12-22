Aydın'da kamyonetin hafif ticari araca çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kamyonette bulunanların, deve güreşi festivalinde incir satışından dönerken kaza geçirdiği öğrenildi.
Yusuf Can Okmak idaresindeki 09 U 1626 plakalı kamyonet, Aydın-Denizli kara yolu Umurlu girişi mevkisinde E.Ö'nün kullandığı 09 FJ 034 plakalı hafif ticari araca arkasından çarptıktan sonra devrildi.
Aydın-Denizli kara yolunda acı son! İncir satışından dönüyorlardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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