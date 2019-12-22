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Her köye lazım

Her köye lazım muhtar
Giriş Tarihi: 22.12.2019

Aydın'ın Dağkaraağaç mahallesinin kadın muhtarı Kısmet Akkuş, mahallesinin eskiyen yolları için kolları sıvadı. Köyün girişinde belediye ekipleriyle birlikte işçi gibi çalışan kadın muhtar mahallelerinin takdirini kazandı. Germencik'in 70 haneli Dağkaraağaç mahallesinde geçen yıl muhtar seçilen Kısmet Akkuş, mahallesi için hiç durmadan çalışıyor. Göreve başladıktan sonra ilk olarak imece usulü mahalle sakinlerinden para toplayıp köy camisinin şadırvanına güneş enerjisi taktıran Akkuş, köyün bozuk olan yolları için seferber oldu.



Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan yol bakım ve onarım çalışmalarına katılan muhtar Akkuş, kürek ve fırçayı eline alıp işçi gibi çalıştı. Kadın muhtarın çalışkanlığı sayesinde yolun onarımı kısa sürede tamamlandı" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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