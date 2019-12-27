‘Anne, babam bana nasıl kıydı!’

Oğlu kocası tarafından gözlerinin önünde öldürülen anne Adviye Terzi, kabus gününü Yeni Asır’a anlattı. “Oğlum geceleri rüyalarıma giriyor ve bana hep aynı soruyu soruyor” diyen Terzi, duruşmada katil eşini görünce sinir krizi geçirdi

Aydın'da oğlu İsa Terzi'yi (30) öldüren baba Orhan Terzi'nin (68) eşi Adviye Terzi, mahkemede, "Katil geldi, aslanım oğlum nerede?" diyerek feryat etti. Acılı anne, eşini mahkemede salonunda görünce sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Adviye Terzi, o dehşet dolu anları Yeni Asır'a anlattı. Koçarlı ilçesinde 4 Eylül'de Orhan Terzi, evlenme hazırlığı yapan oğlu İsa Terzi'yi av tüfeğiyle öldürmüştü. Cinayetin ardından tutuklanan Terzi'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti.



CEVAP VEREMEDİ



Duruşmaya tutuklu sanık Orhan Terzi, avukatı ve maktulün yakınları katıldı. Anne Adviye Terzi, duruşma salonunda eşini görünce "Katil geldi, benim aslanım, oğlum nereye gitti" diyerek feryat etti. Ağladığı için mahkeme başkanının sorularına cevap veremeyen Adviye Terzi, salondan çıkarılınca sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.



"BEN İSA'YI ÖLDÜRECEĞİM"



Mahkemede üzüntüsünden konuşamayan anne Adviye Terzi'ye Yeni Asır ulaştı. Evlenmeye hazırlanan oğlunun nikahtan önce çekilen fotoğraflarına bakarak avunan gözü yaşlı anne, olayın tüm detaylarını anlattı. Kocasının oğullarına kin beslediğini söyleyen Terzi, "Orhan, hayvanları kendisinden habersiz sattıkları için iki oğluma da kin besliyordu. Musa ve İsa'yı daha önce de öldürmek istemişti. Hatta oğlum İsmail Terzi'ye 'Ben İsa'yı öldüreceğim, bana cezaevinde bakar mısın?' bile demiş. O sabah İsa ahırda hayvanlara yem veriyordu. Babası yakasına yapışarak, 'Borçları neden ödemedin' diyerek sopa ile vurmak istedi. İsa elinden sopayı alıp itti. Orhan, evden tüfek alıp geldi" dedi.



"GİTTİ DUŞ ALIP GELDİ"



Anne Terzi, kocasının oğlunun gözleri önünde canice öldürdüğünü ve daha sonra hiçbir şey olmamış gibi davrandığını belirterek şunları söyledi: "Orhan'ın elinde tüfeği görünce oğlumun önüne geçtim, 'Yapma Orhan' dedim. Oğlum beni önünden çekti ve 'Baba elini kana mı bulayacaksın' dediği sırada Orhan silahı ateşledi. Oğlum omzundan vurulup kapının önünde yere düştü. Orhan ayak ucuna geçip, 'Sen daha ölmedin mi, hadi şimdi konuş' diyerek tekrar bir kurşun daha sıktı. Tüfeğin dipçiğiyle oğlumun kafasına defalarca vurup ardından hiç bir şey olmamış gibi duşunu alıp geldi, İsa'nın üstüne çarşaf örtü. Oğlumu öldürdün, 'beni öldür' diye yalvardım. Diğer çocuklarını tek tek telefonla arayıp, 'Ben İsa'yı öldürdüm, gelin bakın' dedi. Çünkü, Orhan diğer evlatlarının da gözünü korkutmak için ibret alsınlar diye bunu yaptı. Böyle bir baba olur mu?"



ÖLDÜĞÜNÜ BİLE DUYMAK İSTEMİYOR



Oğlu İsa'nın kendi halinde, saygılı bir genç olduğunu dile getiren Adviye Terzi, "Üniversitede Muhasebecilik Bölümü'nü bitirdikten sonra kendi mesleğini yapmak yerine babasına yardım etmeyi tercih etti. Hiçbir zaman babasına karşı gelmedi. Evlenmek istiyordu. Babası öldürmesiydi bir ay sonra düğünü olacaktı. Geceleri rüyalarıma giriyor, bana, 'Anne babam bana niye kıydı?' diyor. Üzüntümden o günden beri titriyorum" dedi. Terzi, "En ağır cezayı almasını istiyorum. İdam etsinler, kessinler umurumda değil, öldüğünü bile duymak istemiyorum" diye konuştu.

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