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Aydın'da 3 tondan fazla ele geçirildi

Aydın'da 3 tondan fazla sahte içki ele geçirildi

27.12.2019, 11:58

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3 ton 285 kilogram sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin öncesi sahte şarapları piyasaya süreceği öğrenildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kirazlı Mahallesi'nde sahte alkol üretimi yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada 3 ton 285 kilogram sahte içki, 3 üzüm sıkma makinesi ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin yeni yıl öncesi sahte şarapları piyasaya süreceği öğrenildi.

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