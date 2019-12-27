Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3 ton 285 kilogram sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yeni yıl öncesi sahte şarapları piyasaya süreceği öğrenildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kirazlı Mahallesi'nde sahte alkol üretimi yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramada 3 ton 285 kilogram sahte içki, 3 üzüm sıkma makinesi ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüphelilerin yeni yıl öncesi sahte şarapları piyasaya süreceği öğrenildi.
Aydın'da 3 tondan fazla sahte içki ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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