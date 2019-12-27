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Minik Mustafa İyİLİK bekliyor

Minik Mustafa İyİLİK bekliyor
Giriş Tarihi: 27.12.2019

Aydınlı lösemi hastası 3 yaşındaki Mustafa Janberk Ağuş'a uygun donör bulunabilmesi için sosyal medyada ilik nakli kampanyası başlatıldı. Diyarbakır'da öğretmenlik yapan Aydınlı Cansu Yener Ağuş, "Oğlumun herhangi bir tedavi şansı yok. Tek şansımız ilik nakli. Bu yüzden kök hücre bağışına ihtiyacımız var. Uygun donörün bulunması için kampanya başlattık. Bu kampanya sadece oğluma değil, tüm ilik nakli bekleyen çocuklara umut olacak. Duyarlı vatandaşlardan Kızılay Kan Merkezi'ne gidip üç tüp kan ile kök hücre bağışında bulunmalarını bekliyoruz" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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