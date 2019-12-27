Tehditçi kocaya elektronik kelepçe

Aydın'da eski eşi Murat Cem Kara'nın ölüm tehditleri nedeniyle 46 kez suç duyurusunda bulunan Zeliha Erdemir'in Yeni Asır'da yayınlanan dramı ses getirdi.

Aydın'da eski eşinin ölüm tehditleri nedeniyle 46 kez suç duyurusunda bulunan Zeliha Erdemir'in Yeni ASır'da yayınlanan dramı ses getirdi. Koruma tedbiri kararının tebliğ edilmesinin ardından Murat Cem Kara'ya, elektronik kelepçe takıldı. Kara'nın kendisine 1000 metre yaklaşması durumunda devreye girecek kelepçe sayesinde korkuları azalan Erdemir, Yeni Asır'a teşekkür etti. Yeni Asır, genç kadının dramını 17 Aralık'ta '47. Çığlık' başlığıyla okurlarına duyurmuştu. Haberimizin ardından Aydın Barosu da, uzaklaştırma kararları tebliğ edilemeyen Kara için gereğinin yapılması isteğiyle dilekçe vermişti. Kara, elektronik kelepçe ile 3 ay süreyle denetlenecek.

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Zeliha tam 46 kez şikayetçi oldu! 47’nci çığlık!

Zeliha’nın çığlığı Yeni Asır’la duyuldu