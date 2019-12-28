Aydın’da feci ölüm! Konteyner ile römork arasına sıkışıp öldü

Aydın'ın Çine ilçesinde yük indirirken römork ile yük konteyneri arasında sıkışan Muzaffer Ceylan (75) hayatını kaybetti. Olay, Çine Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Muzaffer Ceylan, Çine Sanayi Sitesi'ne satmak için getirdiği römorkunu yük indirme rampasında indirirken römork ile yük konteyneri arasına sıkıştı. Bu sırada kafasını konteynere çarpan Ceylan, kanlar içerisinde kaldı. Sıkıştığı yerden kurtarılan Ceylan, hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adam, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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