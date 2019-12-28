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Bisiklette ‘çakar’a ceza yok

Bisiklette ‘çakar’a ceza yok
Giriş Tarihi: 28.12.2019

Aydınlı bisikletçi Fatih Aslan, motorlu taşıtlarda yasaklanan çakar lambaların bisiklette kullanılmasının sakıncası olup olmadığını CİMER'e sordu. CİMER'den verilen cevap yazısında güvenlik güçlerince kullanılan ışıklı cihazlarla aynı olmamak şartıyla çakar lambaların bisiklette kullanılmasında sakınca olmadığı bildirildi. CİMER'den gelen yazının bisiklet kullananlar açısından önemli olduğunu belirten Aslan, "Polis ya da jandarmayı anımsatmayacak şekilde lambalar bisikletlerde kullanılabilecek" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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