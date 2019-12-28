Dayakçı kocanın kelepçesi arızalı çıktı

Aydın'ın Didim ilçesinde, 3 yıl önce boşandığı Zeliha Erdemir'e (32) şiddet uygulayan ve tehdit eden Murat Cem K'ye (36), mahkeme kararıyla 3 ay için takılan elektronik kelepçe arızalı çıktı. Murat Cem K. için beklenen yeni elektronik kelepçe geldi. Murat Cem K'nin 3 ay süreyle denetim altında tutulmasına sağlayacak olan elektronik kelepçe, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde takıldı. Elektronik kelepçenin takılması Zeliha Erdemir'e de polisler tarafından tebliğ edildi. Erdemir, kendisini ölümle tehdit eden boşandığı eşine elektronik kelepçenin takılmasıyla rahatladığı söyledi.

Tehditçi kocaya elektronik kelepçe