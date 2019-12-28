TIR ile otomobil kavşakta çarpıştı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Gördes istikametinden, Salihli istikametine giden Soner Uysal (28) yönetimindeki otomobil ile Alaşehir istikametinden Gölmarmara istikametine giden H.B.(41) yönetimindeki TIR kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yolcu olarak bulunan H.A. (87) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Soner Uysal kurtarılamadı.

EMRE SAÇLI