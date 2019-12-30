Eski eşine şiddet uygulayan Cem Kara:‘Pişmanım, eski eşimin yanına yanaşmayacağım'

Aydın’da eski eşi Zeliha Erdemir’i ölümle tehdit etmesi nedeniyle elektronik kelepçe takılan Murat Cem Kara, pişman olduğunu söyledi. Kara, “Oğlumu göremeyecek olsam da eşimin yanına yanaşmayacağım” dedi

Aydın'ın Didim ilçesinin Efeler Mahallesi'nde yaşayan Zeliha Erdemir, 4.5 yıl önce boşandığı eşi Murat Cem Kara'nın kendisini ölümle tehdit etmesinin ardından savcılığa 46 kez suç duyurusunda bulunmasına rağmen bir sonuç alamayınca sosyal medyada, 'Ölmeden sesimi duyun' diyerek yardım istemişti.

İKİ KEZ ARIZALI ÇIKTI

Yeni Asır'ın '47. Çığlık' başlığıyla okurlarına manşetten duyurduğu haberin ardından Aydın Barosu'na kayıtlı avukatlar Zeliha'nın koruma tedbiri kararının uygulanması için Didim Adliyesi'nde girişimlerde bulundu. Adres değişikliği nedeniyle mahkemenin hakkında verdiği 6 aylık uzaklaştırma kararı bir türlü kendisine tebliğ edilemeyen Murat Cem Kara'ya güvenlik güçleri tarafından karar tebliğ edilirken mahkemenin kararı doğrultusunda ayağına elektronik kelepçe takıldı. Ancak iki kez arızalı çıkan elektronik kelepçenin üçüncüsü Kara'nın beline takıldı. Türkiye'de ilk kez bele takılan elektronik kelepçe ile Kara, eski eşi Zeliha Erdemir'in yanına yaklaşamayacak. Yeni Asır'a konuşan Murat Cem Kara, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu dile getirdi. 6 aylık sürede çocuğunu göremeyecek olması nedeniyle üzgün olduğunu ifade eden Kara, "Amacım çocuğumu görmekti. Bu yüzden bazı yanlış ifadelerim oldu. Ben kimseyi incitecek bir insan değilim. Olaylar bu noktaya geldiği için çok üzgünüm. Yaptıklarımdan pişmanım. 3 aylık süre içerisinde eski eşime kesinlikle yanaşmayacağım. Bu sürede oğlumu da göremeyeceğim. Buna nasıl katlanacağım bilmiyorum. Bu yüzden karara itirazda bulunacağım" diye konuştu

'TUTUKLANMASINI İSTİYORUM'

İKİ kez arızalı çıkan elektronik kelepçenin eski eşine takılmasının kendisini rahatlattığını belirten Zeliha Özdemir ise, "Eski eşime 6 ay uzaklaştırma, 3 ay da elektronik kelepçe takılmasına karar verildi. Ancak takılan elektronik kelepçeler arızalıymış, avukatımın girişimleriyle süreç hızlandırılıp yeni elektronik kelepçe takıldı. Hayati tehlikem vardı. Artık yanıma yaklaşamayacak, biraz olsun rahatladım. Beni darp ettiği için açılan dava 27 Mart'ta görülecek. O davada tutuklanmasını istiyorum. Tutuklanırsa korkulu rüyalarım sona erecek" dedi.



HÜSEYİN ÇALIŞKAN