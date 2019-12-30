Kuşadası’na yılın son turist kafilesi

Aydın’ın Kuşadası ilçesi sezon son kurvaziyer gemisiyle 675 turisti ağırladı.

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası Ege Port limanına sabah saatlerinde yanaşan ve bu yılın son gemi seferini gerçekleştiren Malta bayraklı 'Celestyal Crystal', 675 turist getirdi. Turistlerden bir kısmı otobüslerle Efes ve Meryem Ana Evi gibi tarihi ve turistik yerleri gezmeye giderken, bazıları da merkezde gezmeyi tercih etti. 2019 kruvaziyer sezonunun son gemisini ağırladıklarını belirten Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, "2019'da 194 gemi seferi ile 180 bin kruvaziyer yolcusu ağırladık. Yunanistan'ın Samos adalarına gerçekleşen 445 Feribot seferiyle 76 bin yolcu taşınmış olup sezonu toplamda 256 bin yolcuyla tamamladık" dedi.

İBRAHİM UZUN