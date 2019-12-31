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Somali'deki saldırıda hayatını kaybeden Turan Sevi, 'da toprağa verildi

Somali'deki saldırıda hayatını kaybeden Turan Sevi, Aydın'da toprağa verildi

31.12.2019, 17:00

Somali'nin başkenti Mogadişu'da gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü aracın üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu yaşamını yitiren iki Türk'ten Turan Sevi, memleketi 'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kemer Mezarlığındaki gasilhaneden alınan 67 yaşındaki Sevi'nin cenazesi, helallik için Emirdoğan Mahallesi'ndeki evine getirildi.

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