Somali'nin başkenti Mogadişu'da gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü aracın üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu yaşamını yitiren iki Türk'ten Turan Sevi, memleketi Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı.
Kemer Mezarlığındaki gasilhaneden alınan 67 yaşındaki Sevi'nin cenazesi, helallik için Emirdoğan Mahallesi'ndeki evine getirildi.
Somali'deki saldırıda hayatını kaybeden Turan Sevi, Aydın'da toprağa verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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