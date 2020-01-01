Aydın’daki miras kavgası kanlı bitti

Aydın'da miras yüzünden çıkan tartışmada 80 yaşındaki Adil Bağdatlı, eşinin yeğeni Halil Özdemir tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay, Çine ilçesindeki Sanayi Sitesi A Blok'ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, akü ve lastik satıcısı 80 yaşındaki Adil Bağdatlı ile eşinin yeğeni olan Halil Özdemir arasında miras nedeniyle kavga çıktı. Sinirlerine hakim olamayan Özdemir, silahla ateş ederek Bağdatlı'yı öldürdü. Olayın ardından cinayeti işlediğini itiraf eden Halil Özdemir polise teslim oldu.

MEHMET KAVAS