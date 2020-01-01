Genç asçıların madalya sevinci

Aydınlı 4 lise öğrencisi, katıldıkları Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından düzenlenen Uluslararası İstanbul 17. Gastronomi Festivali'nde 4 madalya kazandı. Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Enis Durmuş, Zülanur Mutlu, Sudenaz Girgin ve Buse Özdemir balık, makarna ve tatlı kategorilerinde hünerlerini sergiledi. Öğrenciler bir gümüş, üç bronz madalya aldı.

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