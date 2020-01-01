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Hayal ettigi eve kavuştu

Hayal ettigi eve kavuştu
Giriş Tarihi: 1.1.2020

Aydın'da evi olmadığı için kardeşiyle yaşayan Bircan Demiryürek'e yıllardır hayalini kurduğu konteyner ev, düzenlenen törenle teslim edildi. Demiryürek'e evinin hayırlı olmasını dileyen AK Partili Başkan Ertürk, "Bircan kardeşimizin durumunu öğrenince harekete geçtik ve çalışma başlattık. Eşyaları belediye olarak biz temin ettik. Artık Bircan kardeşimiz, hayalini kurduğu evde yaşayacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlara desteğimiz sürecek" diye konuştu. Evine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu kaydeden Demiryürek de, "Evim olmadığı için kardeşim ve akrabalarımda zorunlu olarak kalıyorum. Sayın kaymakamımız ve sayın başkanımızın desteğiyle evime kavuştuğum için çok mutluyum. Hayalim gerçek oldu. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

MEHMET KAVAS

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