“İyi ki doğdun doktorum!”

Aydınlı Cihan Topal, 9 yıl önce kendisine çift kol nakli yaparak hayata bağlayan Profesör Doktor Ömer Özkan’a doğum gününde pastalı sürpriz yaptı. Topal, mumları da doktorunun adını verdiği oğlu Ömer Özkan’a üfletti

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Cihan Topal (37), 9 yıl önce Türkiye'de ilk kez, kendisine çift kol nakli yapıp, yaşama yeniden tutunmasını sağlayan Prof. Dr. Ömer Özkan'ı (48) WhatsApp üzerinden görüntülü arayarak, sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Topal, 31 Aralık'ta doğan Özkan için, üzerinde 'Doğum günün kutlu olsun Ömer Hocam' yazılı pastayı, doktorun adını verdiği oğlu Ömer Özkan Topal'a (5) üfletti. Umurlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Cihan Topal, 2008'de silaj makinesine kaptırdığı iki kolunu dirsek altından kaybetmiş, 25 Eylül 2010'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 7 saat süren ameliyatla, Topal'a çift kol nakli yapılmıştı. Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin nakil yaptığı Topal, Türkiye'de ilk çift kol nakli yapılan hasta olarak tıp tarihine geçmişti. Oğluna da doktoru Ömer Özkan'ın adı ve soyadını isim olarak veren Topal, nakil kolları ile yaşamını diğer insanlar gibi sürdürüp bütün işlerini yardımsız yapabiliyor.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Türkiye'nin dördüncü çift kol nakilli hastası Yusuf Oğuz Şimşek'in ameliyattan sonra 'Kollarım yaşayacak mı?' şeklindeki endişesi sona erdi. Antalya'da, yaklaşık 5 yıl önce elektrik akımına kapılarak kollarını kaybeden ve 26 Kasım'da çift kol nakli yapılan Şimşek'in tedavisi sürüyor. Prof. Dr. Özlenen Özkan, Şimşek'in ameliyattan sonra 'Kollarım yaşayacak mı?' diye endişe duyduğunu belirterek, "İlk 10 günlük süreçte hayli tetikte oluyoruz. O da bizim gibi tedirgindi. Ama şu an gayet rahat" dedi.

KAZIM YÖRÜKÇE