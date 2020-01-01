Köprülü sakinlerinin ‘SİT’ isyanı

Aydın'da Köprülü-Veysipaşa Mahallesi sakinleri, SİT alanında kalan yapıların bakımsızlığına isyan etti. Prosedür gereği inşaat izni verilmeyen mahallede yaşayan vatandaşlar, yetkililerden yardım istiyor. SİT alanında yer aldıkları için çivi dahi çakılamayan mahalledeki birçok ev bakımsızlık nedeniyle çürüyor. Kaderine terk edilen mahallenin sorununa bir çözüm bulunmasını beklediklerini ifade eden vatandaşlar, "Yıkılma tehlikesi olan evler, çocuklarımız için de büyük tehlike arz ediyor. Yetkililerden bir an önce harekete geçmelerini bekliyoruz" dedi.

DOKUNULAMIYOR

Köprülü Veysipaşa Mahallesi Muhtarı Murat Aksoy ise "Bizim mahallemizde 2 çeşit SİT alanı var. Birincisi yapısal, diğeri anıtsal SİT alanı. Anıtsal sit alanlarının dokusunu bozamıyorsunuz ancak restorasyon yapabiliriz. Yapısal olarak yapılan birçok bina kat farkı olarak birbirinden farklı. Bu da görüntü kirliliğine neden oluyor" diyerek mahallenin imar sorunun çözülmesini beklediklerini ifade etti.

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METİN BURMALI