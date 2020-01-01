Lösemili kardeşleri için ilmek attılar

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Maskesiz Gülücükler Topluluğu üyesi üniversite öğrencileri lösemili çocuklar için el ele verdi. Efeler ilçesindeki bir kahvehanede bir araya gelen gençler, bambu iplerden lösemili çocukların kullanabileceği atkı, bere, patik, yelek örmeye başladı. Gençler, ördükleri malzemeleri Onkoloji Servisi'nde yatan lösemili çocuklara hediye edecek. Topluluk Başkanı Feyza Elif Erol, lösemili "Lösemi hastası çocuklar yün ipten yapılan giysileri kullanamıyor. Bu yüzden onlar için bambu ipten özel olarak atkı, bere, patik ve yelek örüyoruz.Onların yüzünde bir gülücük bırakabilirsek çok mutlu olacağız" şeklinde konuştu.

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