CHP'li başkandan ölü yatırım! Mezarların üzerine cafe yapacak

Karaburun Belediyesi’nin CHP’li Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Eğlenhoca’da eskiden mezarlık olan alanın üzerine eğlence mekanı yapmak için kolları sıvadı. Kepçeyle kazılmaya başlanan alanda insan kemikleri ortalığa saçıldı

İzmir'de bugüne kadar kendisine çifte maaş bağlamak başta olmak üzere birçok skandalla gündeme gelen Karaburun Belediyesi'nin CHP'li Başkanı İlkay Girgin Erdoğan yine çok konuşulacak bir skandala imza attı. CHP'li Başkan, ilçenin turistik mahallelerinden Eğlenhoca'da eskiden mezarlık olan alanı hem siyasi hem de maddi rant uğruna meydan, kafeçay bahçesi ve eğlence alanı yapmak için çalışma başlattı. Meydan, kafaterya, çay bahçesi yapılacak alanın çevresine örülecek duvarlar için kepçelerle çalışma başlatıldı. Bu sırada ortaya saçılan insan iskelet ve kemikleri ise görenleri şaşkına çevirdi. Erdoğan, gelen tepkilere rağmen çalışmaları durdurmadı. Buna göre, mezarlık üstündeki meydanda çay bahçesi ve kafe benzeri bir yerin yanı sıra ayrıca köylülerin ürünlerinin satılacağı sergi alanları da yer alacak. Burada düğün ve eğlenceler de düzenlenecek.

SAVCILIĞA ŞİKAYET EDİLDİ

Köylülerden birinin yaptığı şikayetle olayın savcılığa da taşındığını belirten AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı, "Belediye Başkanı burada siyasi rant peşinde. Ayrıca ortaya maddi bir rant da çıkacak. Bu, orada defnedilen insanlara büyük bir saygısızlık. Bu saygısızlığın önüne geçmek için mutlaka bir adım atılmalı. Bu işe bir dur denilmeli. Biz bu amaçla Kaymakamlığa da başvurduk. Hiç mezarların üzerinde çay bahçesikafeterya kurulur mu?" dedi.

YANLIŞTA ISRAR ETTİLER

"Yarın öbür gün burada eğlenceler de düzenlenecek. Bu orada yatan ölülerin ruhuna büyük saygısızlık" diyen Avcı, şöyle devam etti: "Biriki metre altta ölülerin yattığı yerin üzerinde eğlence düzenlenmesi doğru değil. Yine saygısızlık olurdu ama en azından hiç olmazsa buradaki mezarların başka bir alana nakli fikri de değerlendirilebilirdi. Kepçelerle kazı yapılırken karşılaşılan insan iskeletlerine rağmen bu çalışmadan geri adım atılmayarak yanlışta ısrar edilmesini anlamak mümkün değil" diye konuştu. İlçede yapıcı siyaset yapmaya çalıştıklarını belirten Avcı, "Ancak, maalesef Başkan İlkay Girgin Erdoğan sürekli yanlış icraatlara imza atarak Karaburun'u hep böyle olumsuz konularla gündeme getiriyor. Türkiye'de turizmin yıldızı olmaya aday ilçemizin imajını olumsuz etkiliyor" dedi.



ŞİRKET HAMLESİNE KARŞI DAVA

AK Parti İlçe Başkanı Adem Avcı, Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın diğer yandan belediyeye ait taşınmazları, bir başkasına kurdurulup hibe alınan şirkete aktarmasına karşı da hukuki mücadele başlatacaklarını açıkladı. Bugüne kadar CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla belediyenin 11 gayrimenkulün mülkiyetinin belediye bünyesine alınan bu şirkete aktarıldığını ifade eden Avcı, ayrıca 78 gayrimenkulün de işletme hakkının da yine aynı şirkete verildiğini söyledi. Avcı, "Ortada bir oyun var. Belediye Başkanı, şimdi bu mülkiyeti devredilen gayrimenkuller üzerinde İhale Kanunu'na tabi olmadan istediğini yapma hakkına kavuştu. Buraları istediği fiyata satabilir de. Ayrıca işletme hakkı devredilen 78 gayrimenkulü de istediği fiyattan, istediğine kiraya verebilecek. Beğenmediği kiracıyı da kapı dışarı edebilecek. Bu gayrimenkuller halkın malı ve bu nedenle kimse bunları keyfekeder kullanamamalı. Belediyenin bu icraatının iptali için yargıya başvurma kararı aldık. Karaburunlunun hakkını sonuna kadar savunacağız" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL