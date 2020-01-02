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Elektrik kontağı işyerini kül etti

Elektrik kontağı işyerini kül etti
Giriş Tarihi: 2.1.2020

Aydın Nazilli'de bir işyerinde çıkan yangında maddi hasar oluştu. Yangın, Uzun Çarşı'daki bir telefon dükkanında elektrik kontağından çıktı. Vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın yarım saatte söndürüldü. Ekipler, işyerindeki dumanı tahliye ederken çevredeki vatandaşlar olayı korkulu gözlerle izledi. Yangının ardından 2 katlı dükkan kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÜMİT ÖZMEN

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