Aydın turizmine Belenova dopingi

Kuyucak Belediyesi’nin hizmete açtığı Belenova Mesire Alanı’nın beyaza bürünen görüntüsü yerli yabancı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Başkan Metin Ertürk, tüm vatandaşları bin 200 rakımlı tepeye bekliyor

Aydın'da Kuyucak Belediyesi tarafından hizmete açılan Belenova Mesire Alanı, kış mevsiminde kartpostalları aratmayan kar manzaralarıyla ziyaretçi akınına uğruyor. Kuyucak'ın Belenova mahallesi Gedik mevkiindeki 10 hektar alan üzerine inşa edilen Belenova Mesire Alanı, manzarasıyla büyülüyor. Belediye tarafından geçen yıl hizmete açılan bin 200 rakım yükseklikteki mesire alanı Uludağ'a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Aydın'ın Uludağ'ı olarak anılan Belenova Mesire Alanı, yaz ve bahar aylarında yeşil örtüsüyle sahip olduğu güzelliği, kışın da beyaz bir örtüye bürünerek ziyaretçilerine sunuyor. Çam ormanı ve göletin yanı sıra lokanta, çocuk oyun alanı, otopark ve yürüyüş yolu bulunan Belenova Mesire Alanı'na gelen turistler, unutulmaz bir gün geçiriyor.

ULUDAĞ'DAN FARKSIZ

Kuyucak'a çok güzel bir turizm yaşam alanı daha kazandırdıklarını vurgulayan Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Doğal orman yapısıyla çam ağaçlarından oluşan mesire alanında kır lokantası ile birlikte halkımızın kış ve yaz aylarında sosyal aktivitelerini gerçekleştirebileceği bir bölge oluşturduk. Halkımıza şehrin stresinden uzakta, dinlenebilecekleri ve aynı zamanda doğanın tadını çıkarabilecekleri alternatif bir turizm alanı haline getirmiş bulunuyoruz. Etkili olan kar yağışı ile birlikte Uludağ'ı aratmayan bir manzaraya kavuştuk. Yerli ve yabancı misafirlerimizin ilgisiyle Kuyucak, Aydın turizmine kışın da farklı bir ivme kazandıracak" dedi.

MEHMET KAVAS