Karın ağrısı ile gitti cenazesini aldılar

Aydın’da yaşayan 13 yaşındaki Dilvin Ak, karın ağrısı şikayetiyle gittiği özel hastanede hayatını kaybetti. Ak ailesi, çocuklarının ölümünden hastanenin sorumlu olduğunu iddia ederek, suç duyurusunda bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Beşeylül Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Dilvin Ak, karnının ağrıdığını söyleyince ailesi tarafından özel hastaneye götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Ak, ağrısının artması üzerine yoğun bakıma kaldırıldı. Burada fenalaşan küçük kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çocuklarının acı haberini alan aile sinir krizi geçirdi. Çocuklarının ölümünde ihmal olduğunu savunan Aile, savcılığa şikayette bulundu. Dilvin'in kesin ölüm nedeni Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Birimi'nde yapılacak otopsisinin ardından ortaya çıkacak.

'İĞNEDEN SONRA OLDU'

Torununun iğne yapıldıktan bir süre sonra hayatını kaybettiğini ileri süren dede Servet Ak, "Çocuğumuzun ölümünde ihmal olduğunu düşünüyoruz" dedi. Dilvin Ak'ın ölümüyle ilgili ihmal olmadığını açıklayan hastane yetkilileri de, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi raporunu beklediklerini ifade ettiler.

KAZIM YÖRÜKÇE