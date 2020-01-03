Mezarlık üstü kafe incelemeye alındı

Yeni Asır’ın Karaburun’da CHP’li Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın turistik Eğlenhoca Mahallesi’ndeki eski mezarlığın üzerine meydan, kafeterya, çay bahçesi ve sergi alanı yapmak için çalışma başlatmasıyla ilgili manşet haberi büyük yankı uyandırdı.

Daha önce bir vatandaşın şikayetiyle Cumhiriyet Savcılığı'na taşınan skandal çalışma ile ilgili Kaymakamlık harekete geçti. Kaymakamlık yetkililerinin bölgede inceleme yaptığı kaydedildi. Öte yandan Çeşme Müze Müdürlüğü'nden de bir ekip alanda çalışma yaptı. Bu arada dün çalışmanın yapıldığı alana gelen jandarma ekipleri de rapor hazırladı. Söz konusu çalışmanın yapıldığı alanda hala insan kemiklerinin olduğu görüldü.

'KARARA AYKIRI'

Konuyu gündeme getiren AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı, "Burada yatan insanların ruhuna büyük saygısızlık yapılıyor. İlgili kurum ve kuruluşların gerekeni yapacağına inanıyoruz. Ayrıca Karaburun Yarımadası geçtiğimiz aylarda Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi. Bu bölgedeki tüm planlama yetkisi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geçmiş oldu. Belediyenin burada kendi keyfine göre bir alanı bu şekilde duvarlarla örüp düzenleme yapması, ÖÇK Bölgesi kararına aykırı. Yetkili kurum ve kuruluşlar, bu konuda gereğini yapmalı" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ

CHP'li başkandan ölü yatırım! Mezarların üzerine cafe yapacak