Minibüs durağını otoparka çevirdiler

Aydın'ın Kurtuluş mahallesindeki durağın duyarsız sürücüler yüzünden otoparka dönüşmesi nedeniyle vatandaşlar, minibüse binmek için yola çıkmak zorunda kalıyor. Yolda beklerken kazalarla burun buruna geldiklerini belirten vatandaşlar, yetkilileri göreve davet etti.

Efeler ilçesi Kurtuluş mahallesindeki minibüs durağı otoparktan farksız. Duyarsız sürücüler, araçlarını gün boyu durağın önüne park ederek, minibüs yolcularını mağdur ediyorlar. Vatandaşların minibüs beklemek için yolun ortasına çıkmak zorunda kalmaları ise olası kazalara davetiye çıkarıyor. Sürücüleri duyarlı olmaya, trafik ekiplerini ise işlerini düzgün yapmaya davet eden vatandaşlar, "Bu durak her gün araçlarla dolu. Bu nedenle minibüsler durağa yanaşamıyor ve bizler araçlar yüzünden yolun ortasına çıkmak zorunda kalıyoruz. Yetkililerin de gerekli denetimleri yaparak durağı gasp eden araçlara izin vermemelerini bekliyoruz" dedi.

MEHMET KAVAS

WHATSAPP İHBAR HATTI 0506 225 03 44